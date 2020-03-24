Британский премьер Джонсон объявил общенациональный карантин

В Великобритании введен общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом вечером в понедельник объявил премьер- министр Борис Джонсон, сообщает Радио Свобода.

Лондон последовал примеру ряда других европейских государств, в том числе Италии, Испании и Франции, которые ввели подобную меру раньше.

Согласно новым правилам, жителям Британии разрешено покидать дома только по уважительным причинам: для покупки товаров первой необходимости - чем реже, тем лучше, для спортивных упражнений на свежем воздухе - один раз в день, по медицинским соображениям или для оказания помощи другим, для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

По другим причинам покидать дома не допускается.

Большинство магазинов, рестораны, увеселительные заведения будут закрыты.