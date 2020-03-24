Британский премьер Джонсон объявил общенациональный карантин

24 марта 2020, 09:21
 В мире Источник: Крым.Реалии

В Великобритании введен общенациональный карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом вечером в понедельник объявил премьер- министр Борис Джонсон, сообщает Радио Свобода.

Лондон последовал примеру ряда других европейских государств, в том числе Италии, Испании и Франции, которые ввели подобную меру раньше.

Согласно новым правилам, жителям Британии разрешено покидать дома только по уважительным причинам: для покупки товаров первой необходимости - чем реже, тем лучше, для спортивных упражнений на свежем воздухе - один раз в день, по медицинским соображениям или для оказания помощи другим, для поездок на работу, если ее нельзя перенести домой.

По другим причинам покидать дома не допускается.

Большинство магазинов, рестораны, увеселительные заведения будут закрыты.

Источник: Крым.Реалии
 
 
 