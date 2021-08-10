Будівництво паркану на кордоні з Білоруссю визнано в Литві проектом державної ваги

Сейм Литви визнав проектом особливої державної важливості зведення загородження на кордоні з Білоруссю через наплив нелегальних мігрантів, до проекту дозволено застосовувати виключення при проведенні держзакупівель.

Парламент у вівторок 80 голосами "за", при двох голосах "проти" і двох, що утрималися ухвалив спеціальний ініційований урядом закон про обладнання фізичного бар'єру поблизу зовнішнього кордону Європейського союзу з Білоруссю, пише агентство BNS.

Представляючи його, міністр внутрішніх справ Агне Білотайте сказала, що відсутність протягом 30 років міцного, надійного кордону з керованою диктатором Білоруссю незрозуміла. "Потрібно обладнати міцний, надійний кордон з Білоруссю, і зробити це якомога швидше", - наголосила вона.

За її словами, закон дозволить скоротити терміни будівництва загородження на кордоні наполовину. Щоб зупинити наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю, планується звести подвійне загородження - з колючого дроту типу концертину і ще дротяний паркан.

За підрахунками Служби охорони державного кордону Литви, обладнання загородження на кордоні обійдеться приблизно в 152 млн євро.

Наприкінці травня Олександр Лукашенко після гострої міжнародної реакції на інцидент з літаком Ryanair заявив, що тепер західні країни будуть самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх і ловити", - сказав Лукашенко.

До Литви через кордон з Білоруссю цього року потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Посадові особи Литви називають вирослі потоки незаконної міграції "гібридною агресією білоруського режиму".