Будем защищать всеми доступными методами, - Путин об аннексированном Крыме

По мнению президента России, Крым - это теперь часть России. Поэтому ее и будут защищать всеми возможными в России способами.

Об этом он заявил в интервью Оливеру Стоуну в одной из частей его фильма "Интервью с Путиным".

Российский президент убежден, что Крым отошел к России законным путем.

"У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял, никто никого не убивал", - заявил Путин.

При этом он умолчал о тысячах вооруженных российских военных без опознавательных знаков, которые блокировали украинские военные части, захватывая оружие и оборудование. А также убитого прапорщика Сергея Какурина, который погиб во время штурма фотограмметрического центра Вооруженных сил Украины.

Хотя первой жертвой российской военной агрессии в Крыму стал 38-летний Решат Аметов. Мужчина был участником акции протеста против российской оккупации. Нашли его в Белогорском районе в наручниках и со следами пыток. У убитого остались жена и трое малолетних детей

После аннексии Крыма в самой России поменялось отношение к этой территории. И теперь ее готовы даже защищать, убеждает Путин.

"Если мы видим угрозу для нашей территории, то мы будем защищать ее всеми доступными способами", - заявил президент России.

Телеканал новин "24"

http://24tv.ua