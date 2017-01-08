Будущий глава аппарата Белого дома допустил принятие мер против РФ из-за кибератак

Трамп согласился с выводами в докладе американских спецслужб о действиях российских хакеров

Будущий глава аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибус заявил, что администрация избранного президента США Дональда Трампа примет какие-то меры в отношении Российской Федерации из-за кибератак и попыток вмешательства в президентские выборы. Об этом Прибус заявил в интервью Fox News.

Он отметил, что Трамп согласился с выводами, изложенными в докладе американских спецслужб о действиях российских хакеров.

"Я думаю, он (Трамп, - ред.) согласен с выводами расследования. Он не отрицает, что структуры в России стояли за конкретно этой серией кибератак", - сказал Прибус.

По его словам, в связи с этими обвинениями против России "могут быть приняты меры".

Однако Прибус добавил, что демократы не сделали ничего для предотвращения незаконного доступа к своей переписке, что и привело к утечке данных.

Кроме того, будущий глава аппарат Белого дома подчеркнул, что Россия и Китай давно пытаются влиять на выборы в других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что национальная разведка США обнародовала незасекреченную версию доклада о о кибератаках хакеров РФ во время президентских выборов.