Быть ли "вагнеровцам" в Мали?

Военно-политический вакуум имеет обыкновение очень быстро заполняться, причем крайне малосимпатичными персонажами

Российская частная военная компания "Вагнер" добралась до Мали. Эта бывшая французская колония в Западной Африке традиционно рассматривалась Парижем как безусловная сфера своего влияния. И вот вдруг возникла реальная угроза, что туда может прийти Россия, да еще в лице такой одиозной структуры как ЧВК "Вагнер". Нынешние власти Мали действительно обратились к российскому ЧВК с просьбой помочь в борьбе с исламскими террористами, действующими на территории страны. Эту информацию подтвердил глава российского МИДа Сергей Лавров на Генеральной Ассамблеи ООН в беседе с журналистами: "Они (руководители Мали - Б. С.) обратились к частной военной компании из России в связи с тем, что, как я понимаю, Франция хочет существенно сократить свой воинский контингент, который там находился и должен был, как все понимали, бороться с террористами". Как полагает Лавров, у французских военных "ничего не получилось, и террористы там по-прежнему правят бал", а "поскольку малийские власти оценили свои собственные способности как недостаточные без внешней поддержки, и поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обещал помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании". В общем, ничего особенного, просто бизнес.

Но в мире сейчас уже слишком хорошо известно, что "Вагнер" - это не совсем обычная ЧВК, а точнее будет сказать - и не ЧВК вовсе. Ее номинальный владелец "кремлевский повар" Евгений Пригожин не появлялся на публике с 2018 года, и нет уверенности в том, жив ли бизнесмен в настоящее время. Но принципиального значения не имеет, жив Пригожин или мертв. Главное заключается в том, что под прикрытием связанных с ним структур, в том числе ЧВК, на самом деле действует российское государство. И когда Лавров говорит, что власти Мали напрямую обратились к ЧВК "Вагнер", он лукавит. Прежде чем обратиться непосредственно к "вагнеровцам", малийские военные, которые сейчас фактически контролируют власть в стране, должны были обратиться к российским официальным структурам, пусть и не афишируя эти контакты, и только получив их принципиальное согласие, можно было приступать к конкретным переговорам с ЧВК "Вагнер". Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп поспешил заявить, что не обсуждал с Лавровым сообщения о размещении в Мали бойцов ЧВК "Вагнер". Думаю, что министр в данном случае не соврал.

Вопрос о размещении "вагнеровцев" наверняка обсуждался на значительно более низком уровне, чем министр иностранных дел, а российскую сторону, по всей вероятности, представляли офицеры спецслужб. Тем не менее, не приходится сомневаться, что санкцию на возможную отправку "вагнеровцев" в Мали дали в Кремле. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга признал, что вынужден идти на сотрудничество с российским ЧВК из-за вакуума, возникшего после решения Франции сократить свое военное присутствие в Мали и завершить операцию "Бархан" по борьбе с местными исламскими террористами, которым армия Мали в одиночку противостоять не в состоянии. Ранее в сентябре в ряде европейских СМИ появились сообщения о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с ЧВК "Вагнера" для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц, и для этой цели в страну могут прибыть тысячи "вагнеровцев", причем ЧВК получит за это около 130 миллионов долларов. Тогда малийская сторона заявила, что вела переговоры с российской стороной, но никаких договорённостей пока что достигнуто не было. Москва же сообщила, что будто бы не имеет отношения к обращению малийских властей к ЧВК.

Однако в Париже российскому заявлению не поверили и также заподозрили, что в действительности соглашение об отправке "вагнеровцев" в Мали или уже достигнуто, или стороны близки к достижению согласия по этому вопросу. В результате власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из Мали, если там появятся "вагнеровцы". Такую позицию поддержали министры обороны 13 европейских стран. Вполне вероятно, что контакты с ЧВК "Вагнер" потребовались властям Мали, прежде всего, для того, чтобы надавить на Францию и заставить ее отказаться от решения сократить французский военный контингент в Мали. Дело в том, что в последнее время отношения между Бамако и Парижем - отнюдь не безоблачные. Все началось с того, что в августе 2018 года Ибрагим Бубакар Кейта, президент Мали с 2013 года, был переизбран на новый срок, а в апреле 2019 года Бубу Сиссе был назначен премьер-министром после отставки предыдущего правительства вследствие возобновления столкновений между различными этническими группировками. Но уже в августе 2020 года президент и премьер были арестованы военными. После ареста президент Кейта объявил о своей отставке и роспуске правительства и парламента, после чего ему позволили эмигрировать в Объединенные Арабские Эмираты.

Однако стабильность в Мали после отставки Кейты так и не наступила. 24 мая 2021 года военные арестовали ими же назначенных временного президента страны Ба Ндао, премьера Моктара Уана и министра обороны генерала Сулеймана Дукуре. Причиной ареста послужил отказ президента и премьера включить в состав переходного правительства полковников Модибо Коне и Садио Камару, руководивших военным переворотом. Фактическим же руководителем Мали является лидер переворота полковник Ассими Гоита, возглавивший Национальный комитет спасения народа. Так что легитимность нынешних властей Мали весьма и весьма сомнительна. Неудивительно, что на таком фоне Франция решила вывести основную часть своего военного контингента из страны и прекратить сотрудничество с военной хунтой, захватившей власть в Мали. В стране останутся лишь несколько сотен французских военнослужащих - вместо 5100, находящихся там в настоящее время. Но, как показывает опыт, военно- политический вакуум имеет обыкновение очень быстро заполняться, причем крайне малосимпатичными персонажами, вроде российских "вагнеровцев".

Здесь весьма показательно то, что переговоры по поводу возможного прибытия бойцов ЧВК "Вагнер" в Мали начались в сентябре, сразу после провальной американской эвакуации из Афганистана. Президент Джо Байден, правда, расценил ее как большой успех... Но бегство американцев из Афганистана дала остальному миру ясный сигнал: Америка в ближайшее время постарается не применять военную силу, полагаясь только на дипломатию и, в крайнем случае, - на финансово-экономические санкции. А без американской поддержки европейские партнеры США мало что могут в военном отношении. Отсюда и поиск альтернатив развивающимися странами в лице России и Китая. Остается только надеяться, что "вагнеровцы" в Мали все же не появятся, и Франция не начнет тотальную сдачу своих позиций в Африке, рискуя, что возникший вакуум заполнят Россия и Китай.

Борис СОКОЛОВ, профессор, Москва