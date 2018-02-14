Быть злее Кремля. Иван Беляев - об Олимпиаде и пропаганде

Олимпиаду в Пхёнчхане еще задолго до ее начала сопровождал странный информационный фон.

С одной стороны, президент и правительство высказали свою поддержку российским спортсменам. Патриарх Кирилл совершил молебен, который, видимо, должен российским спортсменам помочь. В январе, когда российских бюджетников сгоняли на массовые "путинги", никто не мог до конца разобраться: то ли это празднуют годовщину победы под Сталинградом, то ли, опять же, напутствуют и провожают российских олимпийцев.

Одновременно с этим большая группа прокремлевских публицистов, неравнодушных блогеров и примкнувшая к ним поэтесса Юнна Мориц объясняли: русских целенаправленно унижают, это война против нас, мы капитулируем, ехать в Корею нельзя, выступать под олимпийским флагом - это предательство, вот летчик Филиппов гранатой подорвался, а эти без своих коньков и санок не проживут и так далее.

Я не претендую на большие социологические выводы, но мое общение с не очень политизированными людьми дает примерно такую картину: большинство действительно осуждает МОК, действительно видит в происходящем ту или иную степень антироссийского заговора, но при этом не видит нужды в бойкоте и считает, что ехать спортсменам стоило.

То есть все эти золотые перья, от Егора Холмогорова до Ольги Туханиной, фактически пошли против Кремля, но и большинство не убедили - большинство куда эффективнее убеждается телевизором, а телевизор транслирует официальную установку.

Тогда зачем это все? Рискну предположить, что трескотня про необходимость бойкота и предателей под нейтральным флагом имеет весьма специфическую аудиторию - то небольшое поле общественной полемики, которое давно очерчено десятком сайтов и несколькими сотнями или, может быть, тысячей аккаунтов в Фейсбуке.

Цель здесь не убеждение оппонента, цель - невротизация дискуссии

И это тот случай, когда никто никого ни в чем не хочет убедить. Цель здесь не убеждение оппонента, цель - невротизация дискуссии. Кремль специально держит при себе свору пропагандистов, которые пытаются быть злее, агрессивнее, мелочнее и лживее самого Кремля. Эта агрессия должна быть частью любого общественного спора, даже если правящий режим занимает умеренную позицию.

Участники любого спора должны стоять хотя бы по щиколотку, но в грязи - кажется, это принципиальная позиция власти, и грязь завозится без перебоев.

Иван Беляев - журналист Радио Свобода,Редактор социальных сетей Радио Свобода