Бывшему президенту Румынии предъявили обвинение в преступлениях против человечности

Румынская прокуратура продолжает расследование дела о декабрьской революции 1989 года, во время которой погибли более 1 тыс. человек и свыше 2 тыс. получили ранения. Ион Илиеску тогда возглавлял "Фронт национального спасения Румынии" и фактически руководил страной после свержения режима Николае Чаушеску.

17 апреля прокуратура Румынии предъявила бывшему президенту страны Иону Илиеску обвинение в преступлениях против человечности по делу о декабрьской революции 1989 года, сообщает "Stirile TV".

Илиеску прибыл в прокуратуру лично, комментировать обвинения он отказался.

На сайте прокуратуры Румынии говорится, что Илиеску во время революции "принял и формализовал военные меры, носившие очевидный диверсионный характер".

Президент Румынии Клаус Йоганнис дал согласие на начало уголовного преследования Илиеску, бывшего премьер-министра Петра Романа и экс-вице- премьера Джелу-Войкана Войкулеску.

Во время революции 1989 года в Румынии, во время которой свергли режим Николае Чаушеску, погибли более 1 тыс. человек и свыше 2 тыс. получили ранения. Илиеску тогда возглавлял "Фронт национального спасения Румынии" и фактически руководил страной. Через год его избрали президентом.

Илиеску занимал должность президента Румынии в 1990-1996 и 2000-2004 годах.