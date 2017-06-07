Бывший директор ФБР заявил о давлении со стороны Трампа для прекращения расследования по Флинну

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми подтвердил сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

В письменном заявлении, направленном в Сенат США, Коми утверждает, что 27 января Трамп позвал его на ужин, где задал вопрос, хочет ли он оставаться на посту главы ФБР. Затем Трамп, как утверждается, сказал "Я ожидаю лояльность, мне нужна лояльность".

Коми также подтвердил сообщения прессы о том, что Трамп в марте просил его поскорее "рассеять подозрения" в возможных связях сотрудников его администрации с Россией.

В четверг, 8 июня, Коми выступит на слушаниях по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента США. Ожидается, что он ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует информацию о том, что Трамп якобы оказывал на него давление. Такая информация появилась в американской прессе после отставки Коми. Сам Трамп эти сообщения в СМИ отрицает.