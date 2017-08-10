Часть имущества танцующего миллионера Вакки арестовали

Итальянский суд арестовал часть имущества бизнесмена Джанлуки Вакки, известного как танцующий миллионер. Об этом пишет Corriere della Sera.

Вакки не вернул банку кредит в €10 млн.

Вакки стал известен как танцующий миллионер благодаря своим постам в Instagram. Он признавался, что не копит деньги.

В разных источниках Вакки называют миллионером и миллиардером. Издание Novella пишет, что он миллионер, а Blasting News называет его миллиардером. Акции компании Вакки, занимающейся упаковкой, на фондовои бирже Милана оценивали в €2,3 млрд.