Чего ждать от нового президентского срока Путина

Владимир Путин, правивший Россией последние 18 лет, собирается еще 6 удерживаться при власти. И его дальнейшие действия в президентском кресле предсказать несложно.

Путин создал режим, основанный на личном авторитаризме. Эта система управления не зависит от идеологии, партии или семейной принадлежности. Единственное, что важно для неё - сам Путин. Таким образом, следует ожидать, что конституционные ограничения для срока президентского правления Путин уберёт точно так же, как это недавно в Китае сделал глава республики Си Цзиньпин. И лучшее время для таких перемен - сразу же после переизбрания 18 марта. Поэтому политической либерализации или правовой реформы в ближайшее время мы в России не увидим.

Путин управляет Россией при помощи ФСБ, главной службы безопасности страны, это не изменится в будущем. А вот своё окружение он как омолаживал время от времени, так и будет продолжать это делать.

Следует ожидать, что конституционные ограничения для срока президентского правления Путин уберёт

Настолько же предсказуема и экономическая политика российского президента. Не изменится ничего. Макроэкономическая составляющая будет оставаться крайне консервативной и осторожной, потому что Путин боится финансовых рисков, способных привести к политической дестабилизации.

В своём послании к Федеральному собранию 1 марта Путин ни единого раза не произнёс слова "реформа", давая четко понять, что настоящих рыночных преобразований не будет, зато монополизация и повторная национализация лишь усугубятся. Ведь любое изменение здесь пошатнёт путинский клептократический режим, фундамент его политического контроля.

По той же причине он будет и дальше наращивать темпы протекционизма, как следствие, экономический рост в России останется на мизерных показателях, не превышающих полутора процентов.

Самая непредсказуемая область действий Путина - это внешняя политика. Ещё со времён мюнхенской речи в 2007 году президент России продолжает вести агрессивную антиамериканскую политику. В послании 1 марта, рассуждая о российском ядерном и военном потенциале, Путин в своей ненависти к Соединенным Штатам зашёл так далеко, как никогда. Вопрос в том, а что он на самом деле может сделать?

Внешняя политика Путина не столько реваншистская, сколько мобилизующая население под флаг национальной идеи в условиях ухудшения общего уровня жизни. В то же самое время Путин осознаёт свои финансовые ограничения. Военный бюджет России в десять раз меньше американского. Так что не стоит опасаться, что в ближайшее время российские войска нападут на члена НАТО.

Нынешняя военная стратегия России - разрабатывание техник гибридной войны. Со времён кибератаки на Эстонию в 2007 году Кремль усовершенствует свои методы, заставляя Запад чувствовать себя беспомощным. Кроме того, Россия продолжает использовать газовый и торговый рычаги, однако любимым ее средством остаётся дезинформация. И наибольшая угроза, исходящая от России - не все вышеперечисленное, а коррумпирование западных чиновников, которое Москва отточила до уровня оружия и теперь готова покупать видных политиков.

Изобретательность российской внешней политики была продемонстрирована 4 марта в британском городе Солсбери, когда было совершено покушение на бывшего советского шпиона и его дочь при помощи военного нервно- паралитического газа. Кремль, используя уникальную российскую разработку, все равно что поставил свою подпись, попутно нарушая еще несколько конвенций ООН. Великобритания обвинила Россию в отравлении, однако приняла крайне сдержанные меры.

Не стоит опасаться, что в ближайшее время российские войска нападут на члена НАТО

Нахальные действия Москвы и слабый ответ Лондона еще сильнее подкормили российских националистов перед выборами 18 марта. Путину это на руку. К тому же Кремлю удалось расколоть Запад - единой реакции на отравление нет. Лишь несколько западных государств выступили на британской стороне. Российские эмигранты запуганы, теперь они трижды подумают, прежде чем связываться с политической оппозицией в России.

Поскольку миллиарды, принадлежащие хозяевам Кремля, лежат на анонимных счетах в Великобритании и Соединенных Штатах, самым эффективным ответом на российскую агрессию был бы запрет анонимных компаний, как это в своё время сделали большинство европейских стран. Можно только надеяться, что Запад рано или поздно осознаёт, в чем заключаются настоящие путинские цели, и наконец-то выстроит собственную асимметричную защиту.

The Atlantic Council