Чехія скоротить склад посольства Росії

МЗС Чехії оголосило про скорочення складу дипмісії Росії в Празі до рівня посольства Чехії в Москві. Росія має до кінця травня вивезти своїх працівників, які перевищують кількість представників Чехії в РФ.

Про це у четвер, 22 квітня, заявив очільник чеського МЗС Якуб Кульганек, повідомляє Ceske Noviny.

"Сьогодні опівдні для Росії сплив термін, щоб дозволити всім повернутися до посольства в Москві 20 чеським дипломатам, яким довелося повернутися до Чехії у відповідь на висилку 18 співробітників російського посольства, які, на думку чеської влади, працювали на спецслужби РФ. Російська сторона не відповіла на запит до 12:00", - заявив чеський міністр закордонних справ.

Як пише РБК, таким чином в Чехії може залишитися тільки п'ять російських дипломатів.

21 квітня новий міністр закордонних справ Чехії Якуб Кульханек оголосив послу РФ Олександру Змєєвському, що, якщо Росія не прийме назад усіх 20 висланих дипломатів, то Прага скоротить кількість дипломатів в російському посольстві. Він зазначив, що чеських дипломатів в Росії набагато менше, ніж російських представників в Празі.

Заходи на відмову Росії від ультиматуму обіцяли ухвалити близько полудня 22 квітня.