Чехія відкрила кордони для вакцинованих українських туристів

Чехія відкрила кордони для українських туристів, які пройшли повний курс вакцинації препаратами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

При цьому, в'їзд дозволено громадянам України, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів, - йшлося в повідомленні.

Як зазначається, українські туристи повинні бути щеплені одною з наступних вакцин: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Українці повинні мати на порталі або в додатку "Дія" сертифікат про проходження вакцинації встановленого зразка.

Наголошується, що сертифікат про повний курс вакцинації повинен бути виготовлений англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану людину, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код).

Також туристам перед виїздом до Чехії потрібно буде мати біометричний паспорт, медичне страхування на термін поїздки та заповнений в'їзний формуляр Чеської Республіки.

Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання, - зазначили в МЗС України.