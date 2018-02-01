Чехия изымает школьные атласы, где Крым обозначен как спорная территория

Министерство образования Чехии изъяло из списка утвержденных учебников школьный географический атлас мира, в котором аннексированный Россией Крым обозначен как спорная территория.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Twitter.

"После обращения Посольства Украины Министерство образования Чехии отозвало разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был обозначен как "спорная" территория", - написал он.

Після звернення Посольства України Міністерство освіти Чехії відкликало дозвіл на використання у школах атласів, в яких Крим був позначений як "спірна" територія https://t.co/4NzWxqOBsm - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 січня 2018 р.

Минобразования Чехии на своем сайте обнародовало заявление, в котором подтвердило решение изъять атласы из списка рекомендованных учебных пособий из-за претензий Украины, а также Грузии, территория которой также была неверно обозначена.

"В настоящее время министерство находится в контакте с издателями, чтобы как можно быстрее решить проблему", - говорится в заявлении.

Новые школьные атласы были одобрены чешским министерством в июне и октябре прошлого года.