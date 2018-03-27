Чехия проверит российскую версию об изготовлении "Новичка" в стране

Службы безопасности и информации Чехии должна отчитаться, мог ли ядовитый газ разрабатываться или храниться на территории страны.

Чешский президент серьезно отнесся к обвинениям России в отношении изготовления "Новичка" в стране

После обвинений России чешский президент Милош Земан в понедельник, 26 марта, поручил главе контрразведки проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ "Новичок", с помощью которых отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает DW.

После проведенного расследования глава Службы безопасности и информации (СБИ) Михал Коуделке должен отчитаться о том, мог ли ядовитый газ разрабатываться или храниться в стране в научно-исследовательских целях или для дальнейшего производства.

Напомним, что российская сторона заявила, что Чехия, а также Великобритания, Словакия и Швеция "примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ с проекта "Новичок".

В связи с этими заявлениями Министерство иностранных дел Чехии вызвал посла Российской Федерации для дачи объяснений.

На днях в России заявили также о наличии документов, которые якобы указывают на то, что США уже два десятилетия обладают формулой вещества и вели разработку газа "Новичок".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Россия в течении десяти лет разрабатывала и накапливала запасы ядов нервнопаралитического действия, в том числе "Новичка".

5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервно- паралитическое вещество "Новичок" российского производства.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)