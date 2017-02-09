Чехия удвоила квоты на трудоустройство украинцев

Чешское правительство решило удвоить квоту на трудоустройство граждан Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек.

Как сообщается, на данный момент в Чехии самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе.

"Мы одобрили расширение программы в Украине", - сказал Заоралек, добавив, что Чехия сможет трудоустроить около 7,6 тыс. украинцев, что в два раза больше, чем до сих пор.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с Израилем о временном трудоустройстве украинцев.

По материалам reuters.com