Чехия увеличила квоту на трудоустройство украинцев

Чехия увеличила годовую квоту на привлечение работников из Украины на национальные предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hospodárské noviny.

Как сообщается, правила приема работников из-за рубежа будут упрощены со следующей недели. Шесть специальных программ, которыми государство помогает компаниям с наимом иностранных работников, будут объединены в три, и ко всем из них будут применяться одинаковые правила.

Годовые квоты на прием иностранцев на работу начнут увеличиваться в сентябре, пишет издание.

"Например, на работу в Чехию сможет приехать до 40 тысяч украинцев", - отмечает издание.

Годовую квоту на работников из Украины увеличивают до 40 тысяч с нынешних 19,6 тысячи человек, уточняет Ceské noviny.

Напомним, в Чехии изменились правила выдачи рабочих карт украинцам.