Чехия увеличивает квоты на прием украинских работников

Правительство Чехии решило значительно увеличить квоты для трудоустройства иностранных работников из некоторых стран. Кроме того, в стране заработали три вида программ для иностранцев. Об этом соощает местное издание Ceske Noviny.

Теперь на работу в Чехии работодатели могут взять 40 тысяч украинцев в год. Ранее квота не разрешала брать более 19,6 тысяч украинских заробитчан. При этом из Сербии и Черногории на работу чехи могут принять 2 тысячи человек, из Молдавии, Филиппин и Монголии - по 1 тысячи, из Индии - 600 человек, из Казахстана - 300 человек.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, местные работодатели больше всего заинтересованы в работниках из Украины. Это связано с языковой и культурной близостью людей. Именно поэтому квота была увеличена в несколько раз.

Стоит отметить, что с сентября в Чехии в два раза сокращаются программы для иностранцев, которые приезжают на работу в страну. Так, из шести программ для привлечения иностранцев будут работать три - для работников научной и других ключевых сфер, для высококвалифицированных работников и квалифицированных работников.