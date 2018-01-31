Чехия вдвое увеличила квоты для работников из Украины

Чехия более чем в 2 раза увеличила квоты для украинских работников - с 9,6 тыс. до 19,6 тыс. мест.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий в Twitter.

Стропницкий добавил, что изменение модели трудовой миграции в Чехии не сильно повлияет на мигрантов из Монголии и Филиппин.

- Мы реагируем на проблемы работодателей в получении рабочей силы, - отметил министр.

К слову, Украина получила дополнительные торговые квоты на поставки томатов, пшеницы, кукурузы и меда в страны Евросоюза.