Человек, называвшийся Сергеем Лещенко, шантажировал Манафорта - Politico

Дочь Пола Манафорта, главы президентской кампании Дональда Трампа, получала сообщения от человека, который назвался депутатом Сергеем Лещенко, с требованием предоставить контакты ее отца и угрозами в противном случае обнародовать компромат на Манафорта и Трампа.

Об этом идет речь в публикации влиятельного американского издания Politico, обнародованной в четверг.

"Заявленный кибервзлом смартфона дочери политического консультанта Пола Манафорта позволяет допустить, что он стал жертвой попытки шантажа во время, когда работал в качестве главы президентской кампании Дональда Трампа прошлым летом", - пишет издание.

Сообщения с iPhone дочери Манафорта включают в себя сообщение "от якобы члена украинского парламента по имени Сергей Лещенко", который вроде бы попробовал сконтактироваться с ее отцом, заявив, что имеет политический компромат как на Манафорта, так и на Трампа. В том числе, в записях идет речь о наличии "неопровержимых" доказательств финансовых связей Манафорта с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

"Принимая во внимание все факты и доказательства, которые есть в моем распоряжении и до возможного принятия решения о том, передавать ли это НАБУ или ФБР, я хотел бы узнать ваше мнение по этому вопросу и, возможно, предложения, которые смогут убедить меня не делать этого", - приводится в тексте часть записей с подписью "Сергей".

Сам же Лещенко опроверг Politico любую свою причастность к этим сообщениям. "Я никогда не писал никаких писем или сообщений Манафорту или его семье. Я не знаю их контактных данных", - цитирует газета слова украинского народного депутата. Он также добавил, что не имеет ничего общего с адресом электронной почты, с которой были отправлены тексты. На посте в Facebook Лещенко написал, что "переписка с дочерью Манафорта является явной подделкой".

В то же время, сам Манафорт подтвердил подлинность текстов с телефона его дочери, пишет газета. Он также добавил, что, прежде, чем тексты были отправлены его дочери, он сам получил подобные тексты с того же адреса.

Сообщения со сломанного смартфона дочери Манафорта появились в момент повышенного интереса американского общества к связям окружения Трампа с российской стороной, в том числе во время президентской кампании в Соединенных Штатах.