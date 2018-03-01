Чем Путин пугал мир: обзор

Президент России Владимир Путин во время речи перед Федеральным собранием рассказал о разработке нового вооружения, которое, по его словам, не имеет аналогов в мире, и недвусмысленно пригрозил Западу готовностью применить ядерное оружие. Этим его речь запомнилась больше всего.

Ракета с ядерной энергоустановкой

Путин рассказал, что в конце 2017 года на Центральном военном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской ракеты с ядерной энергоустановкой. По его словам, эта ракета не использует баллистические траектории полетов придвижения к цели и обладает "практически неограниченной" дальностью полета.

"Низколетящая, малозаметная ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих систем как ПРО, так и ПВО", - заявил Путин.

Крылатую разработку уже испытывали, и этим Путин успел похвастаться во время послания Федеральному собранию. Говорит - ракета имеет неограниченный радиус действия. По замыслу Кремля, новый комплекс "Сармат" сможет обойти современные системы противоракетной обороны, в частности - и американские.

Баллистическая ракета "Сармат"

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая оснащена системой преодоления противоракетной обороны и широким спектром ядерных и гиперзвуковых боеприпасов большой мощности. Ракета весит почти 200 тонн и также имеет практически неограниченную дальность полета. Она еще не принята на вооружение, сейчас проходят испытания ракеты.

Гиперзвуковое оружие

Путин заявил о наличии у РФ гиперзвукового оружия - авиационно-ракетного комплекса "Кинжал". По его словам, испытания этого оружия уже завершены и с 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

"Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета- носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. При этом ракета летит с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО", - сказал Путин.

Подводные беспилотники межконтинентальной дальности

Путин назвал "фантастикой" разработанные в России подводные беспилотники, которые могут быть оборудованы как обычными, так и ядерными боеприпасами. По его словам, они могут передвигаться на "очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, что кратно превышает скорость подводных лодок, современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей".

Также эти беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. "Средств, которые могут им противостоять, сегодня в мире просто не существует", - заявил Путин.

"Огненный шар": ракетный комплекс "Авангард"

Путин заявил о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. По его словам, система позволяет совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар.

Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - сказал Путин.

Боевые лазерные комплексы

Владимир Путин заявил о наличии боевых лазерных комплексов, которые якобы с 2017 года начали поступать на вооружение российской армии. Здесь российский президент не стал вдаваться в подробности о характеристиках этого оружия, но заявил, что "есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего".

Путин говорит, чтобы оппоненты не раскачивали лодку под названием "Земля", вводя против Кремля санкции. С таким спичем российский президент обратился к федеральному собранию. Надежной гарантией мира на планете он назвал мощь российской армии. Похвастался новыми ракетами, системами наведения и ядерными боеголовками.