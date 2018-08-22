Через санкції США швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські рахунки на 5 млрд доларів

Швейцарський банк Credit Suisse, один з найбільших в країні, заморозив пов'язані з Росією рахунки на загальну суму 5 млрд дол. через санкції США. Про це повідомляє Reuters.

"Credit Suisse працює з міжнародними регуляторами, де б вони не працювали, щоб забезпечити дотримання санкцій, включаючи дотримання санкцій проти Росії", - заявила прес-секретар банку.

Імена власників заморожених рахунків на даний момент не розголошуються.

Центробанк Росії повідомляє, що за минулий рік в швейцарські банки було передано 6,2 млрд дол., що становить 14% від усього обсягу виведення грошей з РФ.

Нагадаємо, раніше США розширили санкції проти Росії: у список потрапили п'ять компаній і троє громадян.

Крім того, Україна ввела санкції проти Дерипаски і ще 6 російських олігархів.