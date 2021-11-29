Через штам Omicron: Британія скликає зустріч міністрів охорони здоров'я країн G7

29 ноября 2021, 13:30 В мире

Через швидке поширення штаму коронавірусу "Омікрон", який вже виявили у понад 10 країнах світу, Велика Британія скликає зустріч представників країн "Великої сімки". Про це повідомляє пресцентр британського уряду. Передбачається, що міністри семи країн обговорять розвиток ситуації з охороною здоров'я в усьому світі на тлі поширення нового варіанту COVID-19. Австрія заборонила в'їзд з семи країн Африки "Під головуванням Великої Британії в понеділок, 29 листопада, буде скликано термінову нараду міністрів охорони здоров'я G7 для обговорення подій, пов'язаних з Omicron", - йдеться в заяві. Як відомо, штам "Омікрон" вже виявили у Італії та Німеччині Нідерландах. Наразі відомо, що у Британії Агентство з безпеки охорони здоров'я (UKHSA) підтвердило три випадки: у людини, яка приїхала до Лондона, але після того залишила країну, випадок у місті Ноттінгем у центральній Англії, та останній - у Челмсфорді. Крім того, відомо про підтверджені випадки появи штаму "Омікрон" у Канаді, Ізраїлі, Гонконгу та Австралії. Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, виявлений у Південній Африці, "викликає занепокоєння" та назвала його Omicron. У Міністерстві закордонних справ України вже звернулись до українців і закликали співгромадян утриматися від поїздок до низки країн Африки, де були зафіксовані випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон". Окрім цього, у ВООЗ заявили, що вакцини зменшують ризик передачі штаму коронавірусу "Дельта" лише приблизно на 40%, що передбачає серйозніше ставлення до карантинних обмежень. Зазначимо, що на початку осені в Японії зафіксували новий штам корона вірусу. За матеріалами Прямий канал.