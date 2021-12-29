Через загрозу Україні з боку РФ Пентагон залишив у Середземному морі авіаносець та п'ять кораблів - ЗМІ

У зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України міністерство оборони США скасувало рішення про вихід із Середземного моря американського авіаносця USS Harry S. Truman (CVN-75). Про це з посиланням на власне джерело повідомило 28 грудня агентство Associated Press.

Наказ авіаносцю залишатися в Середземному морі, а не вирушати на Близький Схід, віддав глава Пентагону Ллойд Остін.

Ближче до України американські військовослужбовці залишають п'ять кораблів, які супроводжують USS Harry S. Truman, пише агентство.

Його співрозмовник пояснив, що дії Пентагону пояснюються необхідністю "заспокоїти союзників та партнерів США у регіоні".

USS Harry S. Truman (CVN-75) - американський авіаносець типу Nimitz. Спущений на воду у вересні 1996 року.

Авіаційна група авіаносця складається з майже сотні вертольотів та літаків.

Порт приписки USS Harry S. Truman - військово-морська база у Норфолку (США, штат Вірджинія).