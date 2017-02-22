Черногория заявила о новых кибератаках на правительственные сайты

Правительство Черногории пообещало принять меры после ряда крупномасштабных, сложных и скоординированных хакерских атак на веб-сайты государственных учреждений и провластных СМИ. Об этом сообщает издание Balkanin Sight.

"Масштабы и разнообразие атак, а также тот факт, что они осуществляются на профессиональном уровне, указывает на то, что это синхронное действие", - сказано в заявлении правительства.

Официальные веб-сайты и сетевая инфраструктура оказалась под серьезной атакой в первый раз в день парламентских выборов в Черногории 16 октября, на фоне слухов о том, что виновны в нем российские хакеры, напомнили в издании.

20 февраля 2017 года спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что главным организатором неудавшегося заговора по свержению правительства Черногории в 2016 году был представитель российских военных структур. В РФ причастность к попытке путча отрицают.