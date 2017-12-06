Чешский миллиардер Андрей Бабиш стал премьер-министром

Президент Чехии Милош Земан назначил на пост премьер-министра страны Андрея Бабиша, миллиардера, партия которого ранее выиграла парламентские выборы в Чехии, сообщает "Европейска правда". Кандидатуру предпринимателя официально утвердил президент накануне. Также он принял отставку правительства во главе с предшественником Бабиша - Богуславом Соботкой.

Как сообщается, новое правительство будет назначено на следующей неделе. Перед этим президент Земан хочет провести встречи с будущими министрами.

После назначения правительство в 30-дневный период должно получить поддержку нижней палаты парламента. Предполагается, что новый кабинет министров будет сформирован к середине января 2018 года.

После победы на парламентских выборах Бабиш выразил желание сотрудничать с ЕС.

Ранее сообщалось, что действующий президент Чехии Милош Земан официально объявил о своем участии в президентских выборах 12-13 января 2018 года. Одновременно его штаб представил документы о собранных 113 тысячах подписей сограждан в поддержку Земана. Отметим, обязательно было собрать 50 тысяч.

Недавно в Чехии состоялись парламентские выборы. Популистское политическое движение "Акция недовольных граждан" (ANO), которое возглавляет предприниматель и миллиардер Андрей Бабиш, с большим отрывом победило на выборах в парламент Чехии, набрав 29,64% голосов избирателей. В последнее время имя лидера ANO фигурировало в нескольких скандалах. В июне он был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму в 2 млн евро. Кроме того, его обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами.

По материалам: Европейская правда