«Чеське Радіо» починає мовлення українською мовою

«Чеське Радіо» на прохання Національної громадської телерадіокомпанії України UA: PBC запустило інтернет-трансляцію радіомовлення українською мовою на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz.

Метою є забезпечення щоденної доступності інформації про війну в Україні для біженців та українців у Чехії. Наступного тижня «Чеське Радіо» також запустить новий подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці», який буде присвячений практичній інформації для українських біженців на території країни.

Інформація про подкаст буде в розпорядженні Міністерства закордонних справ, щоб воно могло інформувати відповідні органи та організації.

«Напад російських військ на телевежу в Києві обмежив мовлення FM-радіо, і журналісти UA: PBC опинилися в критичній ситуації, яку ми важко можемо собі уявити. Ми перебуваємо у щоденному контакті з українськими колегами по радіо, намагаємось надавати їм не лише моральну підтримку, а й технічну допомогу, а також допомагаємо їм здійснювати радіомовлення та інформувати громадськість про те, що відбувається в країні», - заявив генеральний директор «Чеського Радіо» Рене Заворал.

UA: PBC – українська громадська телерадіокомпанія, член Європейського союзу мовлення (EBU).

Також наголошується, що симфонічний оркестр «Чеського Радіо» дасть благодійний концерт на підтримку України в Рудольфінумі 14 березня 2022 року. Усі доходи від вступного внеску будуть передані до фонду організації «Людина в біді» на допомогу Україні. Усі виконавці виступають безкоштовно.

Мовлення «Чеського Радіо» українською доступне на mujRozhlas.cz.

24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.

Україна офіційно направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.

Понад 1 мільйон українців стали біженцями і почали прибувати до сусідніх центральноєвропейських країн після того, як Росія вторглася в Україну.