Четыре страны присоединились к санкциям ЕС против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза о продлении санкций против Российской Федерации, передает Deutsche Welle.

ЕС принимает к сведению это решение и приветствует его, заявила верхвоный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в пятницу, 5 мая.

Напомним, 13 марта ЕС продлил санкции против России, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины, еще на шесть месяцев. Санкции введены против 150 физических и 37 юридических лиц.

Ограничения, введенные в марте 2014 года, включают в себя заморозку счетов, финансовых активов и запрет на въезд в страны Европейского Союза. По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)