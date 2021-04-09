Чи може Туреччина залишатися друзями й з Україною, і з Росією?

Участь Анкари в Донбасі й Криму може створити ґрунт для конфлікту з Росією, яка поки залишається відносно спокійною, пише Asia Times.

У міру зростання напруженості у відносинах між Україною і Росією обидві країни нарощують свої збройні сили поблизу свого кордону. Якщо конфлікт загостриться в багатому енергоресурсами Донбасі на сході України, Київ розраховує на пряму і відкриту підтримку з боку Організації Північноатлантичного договору. Але як би Туреччина, що має другу за величиною армію в альянсі НАТО, відреагувала б, якщо конфронтація вилилася в Чорноморський регіон?

Туреччина залишалася відносно пасивною, коли політична криза в Україні вперше вибухнула в кінці 2013 року. Однак було формальне засудження дій Росії в Криму у 2014 році. Але тепер, попри на активність Росії в Донбасі (хоча у Росії там немає військ, вона озброює місцеві ополченці), відносини Анкари з Москвою залишаються хорошими.

Навіть коли Росія та Туреччина підтримували різних довірених осіб у конфліктах у Сирії, Лівії та Нагірному Карабасі, обом країнам вдалося створити "ситуативний союз" на місцях.

Росія та Туреччина також продовжували розвивати торгові відносини. Туреччина придбала російський ракетний комплекс С-400 у 2019 році, а у 2020 році Росія завершила будівництво трубопроводу TurkStream, що дозволяє Москві обійти Україну та направити природний газ до Південної Європи через Туреччину.

Росія також активно бере участь у будівництві АЕС "Аккую" на півдні Туреччини.

Але водночас Анкара зайнята розвитком більш глибоких економічних, політичних та військових зв'язків з Україною. У жовтні минулого року український та турецький міністри оборони підписали меморандум про взаєморозуміння, який окреслює співпрацю у спільних проєктах з будівництва військових кораблів, безпілотних літальних апаратів та турбін.

Цього року, 24 березня, в Анкарі відбулися зустрічі між представниками міністерств закордонних справ та оборони Туреччини з українськими колегами.

Нещодавно Туреччина оголосила, що її ударний вертоліт важкого класу ATAK 2 запрацює з 2023 року з двигуном українського виробництва.

Тим часом Київ придбав 12 безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 Tactical Block 2, які виявились дуже ефективними під час бойових дій в Нагірному Карабасі восени минулого року і цілком можуть виявитися фактором, що змінив ситуацію у шестирічному конфлікті на Донбасі.

Цього року Україна має намір придбати ще п'ять безпілотників "Bayraktar", і планується довгострокове ділове співробітництво з сусідом по той бік Чорного моря, включаючи спільне виробництво літаків.

Ознаками є те, що Україна готується до ескалації бойових дій на Донбасі, де сили, що підтримуються Росією, фактично контролюють видобуток вугілля, і що Туреччина бере активну участь у цьому процесі, тому українські чиновники часто називають Туреччину "дуже надійний стратегічний партнер".

Однак ставлення Росії до Туреччини змінилося. У 2018 році міністр закордонних справ Сергій Лавров говорив про зміцнення «стратегічного партнерства» між двома країнами. Торік він змінив свою мелодію, заявивши: «Росія ніколи не вважала Туреччину своїм стратегічним союзником».

Не важко зрозуміти, чому. Туреччина хоче бути домінантною державою в Чорноморському регіоні, а Росія — єдиний реальний виклик. Туреччина має історичні зв'язки з Кримом, а також релігійні та етнічні зв'язки з кримськими татарами, тюркською етнічною групою, яка складає, за оцінками, 13% населення півострова.

Крим був васальною державою Османської імперії з 15 по 18 століття, і в Туреччині проживає значна татарська діаспора, яка досі розглядає півострів як частину "тюркського світу", і не хотіла б мати Анкару як буфер проти Росії.

Для початку вони стверджують, що посилення впливу Туреччини означало б більше визнання татарської культури в Криму, наприклад, фінансуючи мечеті та татарські школи.

Однак в короткостроковій перспективі більш імовірно, що будь-яке турецьке втручання в Україні залишиться непоміченим в інтересах підтримки партнерських відносин як з Києвом, так і з Москвою. Зрештою, Росія входить в десятку найбільших торгових партнерів Туреччини, і транспортування газу через Туреччину по трубопроводу «Турецький потік», безумовно, сприяє амбіціям Анкари стати регіональним енергетичним центром.

Але як зберегти цей делікатний баланс? Найбільш вірогідним сценарієм є те, що Туреччина продовжує підтримувати Київ та суверенітет та територіальну цілісність України - принаймні на усному рівні, але не робить нічого, щоб викликати напруженість з Москвою.Росія ще офіційно не скаржилася на продаж Туреччиною зброї Україні, хоча турецькі безпілотники можуть допомогти Україні повернути Донбас. Навіть якщо конфлікт там загостриться, навряд чи він переллється на Крим - принаймні в короткій перспективі.

Більш довгострокова картина виглядає потенційно більш тривожною. Якщо баланс сил на Донбасі зміниться на користь України, Москва почне розглядати українсько-турецькі військові зв’язки як серйозну проблему, особливо в Криму, де Анкара, безумовно, підтримає Київ та підтримає кримських татар.

З огляду на більш забіякуватий характер зовнішньої політики Анкари в останні роки, більш активне втручання Туреччини є фактичною упевненістю, і за межами Донбасу новий театр конфлікту, швидше за все, виникне на Кримському півострові.

Asia Times

https://asiatimes.com/2021/04/can-turkey-stay-friends-with-both-ukraine-and-russia/