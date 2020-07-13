Чинний президент Польщі Анджей Дуда переміг у другому турі президентських виборів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда здобув найбільшу підтримку виборців у другому турі виборів глави держави, за нього віддали голоси 51,21% виборців.

Його конкурент, представник опозиційної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський отримує 49,79% голосів.

Такі дані навів у понеділок голова Державної виборчої комісії Польщі Сільвестер Марциняк на підставі опрацювання 99,97% протоколів.

За його словами, наразі в систему держвиборчкому не надійшли протоколи з п'яти дільниць у Польщі та дев'яти - з-за кордону: з Брюсселя, Лондона і Манчестера.

Марциняк зазначив, що, ймовірно, вони надійдуть у найближчі дві-три години.

