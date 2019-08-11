Число пострадавших в столкновениях на Храмовой горе Иерусалима достигло 65 человек

В результате массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье, 11 августа, пострадали более 60 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"По данным Красного Полумесяца, в результате столкновений с полицией получил травмы 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу. Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от камней и других предметов, которые бросали в них палестинцы", - говорится в сообщении.

Указывается, что в этом году день национального траура по разрушенному храму, который отмечают евреи, совпал с мусульманским праздником Курбан- байрам. Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.

С утра на праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи верующих. В то же время на входе на гору собралась толпа евреев, и среди палестинцев стали распространяться слухи о том, что их пропускают вопреки запрету. В результате мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты.

Напомним, в дни, когда мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам, Храмовая гора закрыта для посещения иудеям, однако в этом году исламский праздник пришелся на день траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.