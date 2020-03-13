Члены G7 провеи срочные переговоры из-за коронавируса

Члены G7 "Большой семерки" провели срочный телефонный разговор вечером в четверг, 12 марта и отметили важность сотрудничества во время пандемии коронавируса. Об этом заявил вице-министр финансов Японии по международным делам Йошики Такеучи, передает Reuters.

"Большая семерка" обсудила шаги, которые осуществляет каждая страна в борьбе с коронавирусом.

Банк Японии и правительственные чиновники подтвердили необходимость совместной работы, внимательно следя за экономическим и финансовым рынком последствий воздействия вируса. В частности в разговоре обсуждали "нервные действия" на финансовых рынках.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на 24-25 марта в Питтсбурге запланирована встреча министров иностранных дел стран G7. Она пройдет по видеосвязи, сообщила в среду официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Италия занимает второе место в мире после Китая по количеству больных. В то время Франция, Германия и США входят в десятку.

Послы стран "Большой семерки" также встретились с руководителями Национального банка Украины, чтобы обсудить ряд экономических вопросов, в частности шаги для укрепления банковского сектора.

"Послы стран G7 встретились с руководителями Национального банка Украины и обсудили широкий круг экономических вопросов, а также их позитивные шаги для укрепления банковского сектора. Послы подчеркнули жизненно важном значении независимого центрального банка для благосостояния и демократии Украины", - говорится в сообщении на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter.

По материалам Reuters

