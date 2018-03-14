Члены правительства Великобритании не поедут на ЧМ-2018 в Россию

Напряженность в отношениях между Великобританией и Россией после убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля возрастает.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления перед британским парламентом заявила, что Объединенное королевство высылает из страны 23 российских дипломатов, а также не планирует направлять официальную делегацию на чемпионат мира 2018, который пройдет в России.

"Ни представители парламента, ни члены королевской семьи не поедут в Россию на Мундиаль", - заявила Мэй в своем выступлении. Слова премьера приводит BBC.

Спорт.ua

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