Чорногорія оновила правила в'їзду для іноземців

Через погіршення епідеміологічної ситуації з захворюванням на COVID-19 із 2 січня 2022 року набудуть чинності оновлені умови в'їзду до Чорногорії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Чорногорії.

Зазначається, що відтепер в'їзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів: сертифіката щодо проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до в'їзду, або підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес- тест на антиген, якому має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

"В обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест не старше 72 годин, або експрес-тест на антиген не старше 48 годин. Це означає, що в'їхати в Чорногорію тільки з негативним тестом більше не можна", - підкреслили у посольстві.

Дипломати наголосили, що зазначені умови в'їзду діятимуть до 12 січня.