Чорногорія змінила правила в'їзду для українців

Чорногорія спростила правила в'їзду для українців, прибравши вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус.

Інститут громадського здоров'я Чорногорії 8 липня оновив список країн, з яких дозволяється приїздити без додаткових обмежень щодо Covid-19.

Від тепер Україна стоїть у списку держав, громадянам яких дозволено безперешкодно подорожувати до Чорногорії.

Посольство України у Чорногорії також повідомило про зміни правил перетину кордону для українців.

- Інститут громадського здоров'я Чорногорії включив Україну до зеленого списку країн, що означає відсутність вимоги тестування, - повідомляє посольство.

Наразі за критеріями України Чорногорія перебуває у червоному списку, тому після повернення українцям доведеться дотриматись 14-денного карантину чи пройти самоізоляцію за допомогою додатку Дій вдома, або здати тест на коронавірус, оскільки там погіршилась епідеміологічна ситуація.

Від обсервації звільняються лише ті громадяни, які після прибуття здали ПЛР- тест та отримали негативний результат.

Наприкінці травня країна оголосила про перемогу над коронавірусом, проте наразі у Чорногорії зареєстровано понад 500 нових випадків Covid-19. Нині там 46 хворих на коронавірус на 100 тис. населення.