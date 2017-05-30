Чорновил: Макрон позволил себе указать Путину на его место

По мимике президента Франции Эммануэля Макрона было видно, что ему противно находиться рядом с российским президентом Владимиром Путиным, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, скорее всего, заставил его согласиться на проведение переговоров "Нормандской четверки". Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог, экс-нардеп Тарас Чорновил.

"Макрон собственно и не проявлял особого оптимизма в плане результативности нормандского формата. Но при этом он продемонстрировал заинтересованность в нем. Ему это нужно, его распирает энергия. У него огромное желание показать себя. И это позитив для нас. В переговорах с тем же Трампом (президент США Дональд Трамп. - "ГОРДОН") Макрон демонстрировал своеобразную независимость. То же самое он сделал и на встрече с Путиным. Судя по всему, Макрон выдавил из Путина обязательство провести заседание "Нормандской четверки" в самое ближайшее время. Макрон в этом очень заинтересован, к нему будет приковано большое внимание. Он будет наиболее активным участником этого процесса и нам это на руку", - отметил Чорновил.

Он считает, что Макрону было противно находиться рядом с Путиным.

"Вообще переговоры Макрона и Путина были очень интересны. Путин только открывал рот, чтобы что-то сказать, а на лице у Макрона уже можно было прочитать отвращение. По мимике Макрона было видно, что ему просто противно. Да и вообще он не очень-то и старался это скрыть. И нужно признать, что подобные вещи в общении с сильными мира сего прежде не позволял себе никто. Макрон позволил себе указать Путину на его место. К примеру, когда Путин рассказывал о необходимости снятия санкций с РФ, он выглядел унизительно. В таких ситуациях собеседник как правило произносит некие устойчивые фразы, чтобы помочь оппоненту сохранить лицо. А Макрон этого не сделал - он не помог Путину. Напротив, он заявил о готовности усилить санкции", - подчеркнул политолог.

По его словам, Путин не заинтересован в проведении встречи "Нормандской четверки".

"Путин хотел бы похоронить нормандский формат, так как заложенный в нем порядок вещей противоречит интересам России. Макрон же четко дал понять, что сначала людям на Донбассе нужно обеспечить безопасность, и уже только потом можно будет решать политические вопросы. Путина такая очередность действий не устраивает. В целом же Западу важно выбивать с российского президента разные обязательства потому, что они служат основанием для санкций. То, что Путин ведет войну против Украины, - это его право. Война согласно международному праву не запрещена. Но если ты нарушаешь правила ведения войны или не выполняешь взятые на себя обязательства, это уже совсем другое дело, это страшно. И под прессингом участников "Нормандской четверки" Путин сдается. В личном общении он слабый переговорщик", - резюмировал Чорновил.

29 мая Макрон и Путин провели встречу в Версале. На пресс-конференции после переговоров лидер Франции не исключил усиления экономических санкций в отношении России в случае эскалации конфликта на Донбассе.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я сказал все, что думал, президенту Путину. Есть разногласия, которые нас разделяют. Есть видение, как строить совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", - написал в Facebook Макрон, комментируя встречу с Путиным.