Что известно о новом президенте ПАСЕ

В понедельник, 22 января, в ПАСЕ определились с новым президентом. Им стал итальянский социалист Микеле Николетти, который сменил на этом посту скандального Педро Аграмунта.

"Обозреватель" решил собрать все, что известно о новом главе организации.

Почему ушел Аграмунт?

С прежним руководителем ПАСЕ у Украины проблем было довольно много. В 2016 году Аграмунт выступил с инициативой вернуть Россию в Ассамблею. А уже в начале 2017 он пытался пролоббировать изменение правил ПАСЕ, которая опять таки позволила бы российской делегации вернуться.

А самым громким скандалом, который и положил конец карьере Аграмунта в ПАСЕ, стал его визит в Сирию к президенту Башару Асада. Нужно добавить, что Аграмунт полетел туда в составе российской делегации.

После этого разгорелся страшный скандал, а Украина задалась целью добиться его отставки. Впрочем, ситуация осложнялась тем, что в регламенте ПАСЕ отсутствует процедура импичмента.

Однако украинской делегации удалось мобилизировать оппозицию в лице европейских политиков и сообща вынудить Аграмунта подать в отставку.

Что известно о Николетти?

Николетти работает в ПАСЕ с июня 2013 года. Раньше он работал в ведущих органах организации - возглавлял делегацию Италии, работал в Бюро, президентском комитете, постоянном комитете, а в последнее время руководил социалистической группой в Ассамблее.

Итальянец не пользуется репутацией пророссийского политика, что является безусловным плюсом для Украины. Как утверждают СМИ, история голосований нового президента ПАСЕ свидетельствует о том, что он всегда поддерживал проукраинские резолюции, а также голосовал за продление санкций против России.

Скандальная резолюция

При этом политик выступает за продолжение диалога с Москвой. В октябре 2017 года Николетти подал в ПАСЕ резолюцию, которую многие восприняли как часть подготовки к возвращению России в организацию. Тогда в Ассамблее поддержали инициативу, однако это не означает, что санкции будут сняты.

"Мы, грузины и северные страны были против. Прошла она только потому, что документы с общими вещами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой. И если в будущем делегатам предложат утвердить механизм, который станет реальной дорожной картой для безапелляционного возвращения РФ, то это в ПАСЕ будет воспринято совсем-совсем иначе", - написал тогда в Facebook глава делегации украинского парламента в ПАСЕ, нардеп от БПП Владимир Арьев

Выборы без интриги

Победа Николетти на выборах были ожидаемы. В ПАСЕ выбирают президента по квотному принципу, а сейчас пришла очередь социалистов. Понятно, что те выдвинули на этот пост своего главу.

Конкурентов у него не было, поэтому голосование стало лишь формальностью.

Что говорят про Николетти?

Как уже было сказано выше, победа итальянца была ожидаема, поэтому никакого ажиотажа не вызвала.

"Скажем так, из всех социалистов в ПАСЕ новоизбранный президент организации - достаточно сбалансированный политик. Насколько это вообще возможно в социалистической группе. Он прогнозируемый человек и мы знаем, как он будет себя вести. Вообще неважно, какую группу представляет президент ПАСЕ. Главное - какими будут действия. И тон задает не только президент, а вся Ассамблея. Яркий пример тому - господин Аграмунт. Несмотря на политическую принадлежность, он вынужден был покинуть занимаемый пост", - подчеркнул вице-президент ПАСЕ, нардеп от "Народного фронта" Георгий Логвинский в комментарии изданию "Гордон".

Срок полномочий Николетти расчитан на один год с возможностью продления на аналогичный период. Поэтому, если не случится ничего сверхскандального, Николетти проведет на этом посту следующие два года.

Как сообщал "Обозреватель", в 2018 году в Госдуме РФ заявили, что не собираются направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи.