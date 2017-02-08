Что может потопить дружбу Путина и Трампа (Reuters)

Дональд Трамп продолжает защищать Владимира Путина. По традиции президентов США, он дал телеинтервью перед собирающим многомиллионную аудиторию финалом первенства по американскому футболу. Собеседником на консервативном телеканале Fox выступил ведущий Билл ОʼРейли. Его характеристику в адрес российского президента — «убийца» — Трамп отверг.

«У нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна — такая невинная?» — парировал президент США.

Улучшение отношений Москвы и Вашингтона, без сомнения, было бы в интересах национальной безопасности США, главным образом благодаря уменьшению риска атомной войны и ядерного терроризма. Однако, несмотря на оптимистические сигналы из лагерей Путина и Трампа, их отношения могут испортиться очень быстро — и, возможно, опуститься на еще более низкий уровень.

Среди глобальных проблем, чреватых противостоянием США и России, — Иран. Трамп посылает противоречивые сигналы относительно ядерной сделки с Тегераном. В предвыборную пору он периодически грозил разорвать соглашение, но в качестве президента, возможно, хочет даже закрепить его.

Путина первый вариант не устраивает. Россия сыграла ключевую роль в том, чтобы переговоры с Ираном принесли плоды, в частности, предложив устраивающие его и Запад решения в сфере обогащения урана для внутренних нужд и ограничений его оружейного потенциала.

Москва продолжает играть важную роль в воплощении ядерной сделки. В конце 2015-го Россия приняла 25.000 фунтов иранского обогащенного урана, а позже — с благословения администрации Барака Обамы — поставила Тегерану 116 метрических тонн уранового сырья в обмен на 44 тонны отработанного реакторного теплоносителя.

Путин вполне может воспринять отказ Трампа соблюдать сделку как провокацию и предвестие американского удара по ядерным объектам в Иране. Путин может даже избрать ответом разрешение на поставку Тегерану продвинутого российского вооружения для отпора американской угрозе, что раскрутит спираль кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона.

Трамп и Путин также могут схлестнуться в новой гонке вооружений. Памятен фурор, который произвели твит Трампа — «США должны резко усилить и расширить свой ядерный потенциал» и его ремарка на телеканале MSNBC — «пусть будет гонка вооружений», вслед за заявлением Путина о том, что России нужно увеличить потенциал в области стратегических ядерных сил.

Нетрудно предвидеть, как именно могла бы разворачиваться новая гонка вооружений Москвы и Вашингтона. США разворачивают противоракетный щит в Европе, который к 2018 охватит весь континент, и объясняют это необходимостью защиты от Ирана. Но Россия уверена, что целью является ее собственный ядерный арсенал. В ответ Путин может счесть оправданным расширение российских наступательных ракетных сил, если решит, что это нужно для сохранения баланса ядерного сдерживания. В свою очередь, это может отозваться новым витком усиления ядерного арсенала Америки.

Российская политика в Афганистане тоже может столкнуть Путина и Трампа. Хотя Россия и опасается исламского экстремизма, одновременно она делится разведывательной информацией с боевиками «Талибана» — теми самыми джихадистами, с которыми американские солдаты воюют уже 15 лет. Хотя Москва настаивает, что обмен ограничен сферой совместной борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России организация — прим. ред.), американские военачальники прямо говорят, что Москва легитимизирует режим талибов ради подрыва НАТО. Сохраняющиеся связи «Талибана» с «Аль-Каидой» (запрещенная в России организация — прим. ред.), вкупе с провозглашенным Трампом стремлением сфокусироваться на борьбе с исламским экстремизмом, могут заставить Вашингтон потребовать от Москвы изменить свою политику в Афганистане. Неизвестно, согласится ли на это Путин.

Есть, конечно, и другие области, в которых оба лидера могут искать точки соприкосновения. Это Украина и Сирия. Если отношения Путина и Трампа останутся теплыми, американский президент может рассмотреть сокращение помощи повстанческому движению в Сирии и сообща с Россией и сирийским президентом Башаром Асадом сконцентрироваться на подавлении «Исламского государства».

Хотя это, вне сомнений, порадовало бы Москву, вопрос заключается в том, что Путин предложил бы Трампу в обмен? Россия вошла в Сирию под предлогом борьбы с ИГИЛ, но на деле метила преимущественно в сирийскую вооруженную оппозицию Асада. Путин мог бы пообещать присоединиться к США в борьбе с «Исламским государством», но как бы отреагировал Трамп, если бы Путин проигнорировал свое обязательство?

Более того, заключив союз с Россией и Асадом в Сирии, Трамп фактически вступил бы в альянс и с Ираном — той самой страной, на которую он ополчился.

Похожие опасения возникают и в случае с Украиной. Москва была бы рада, если бы Вашингтон положил конец санкциям и признал российскую аннексию Крыма. Но опять, что Путин предложил бы взамен? Теоретически, Москва могла бы пообещать остановить свою «гибридную войну» на востоке Украины. Однако Путин не выказывает ни малейшего желания согласиться с прозападным курсом Киева, так что мог бы, весьма вероятно, пересмотреть и такую сделку.

Более того, Москва не только хочет отмены американских санкций, но и требует, чтобы Вашингтон выплатил компенсацию за урон, нанесенный этой мерой.

Как сложатся персональные отношения Трампа с Путиным, еще предстоит увидеть. Американский президент сказал, что уважает российского как сильного лидера, но сказал телеведущему ОʼРейли, что «это не означает, что мы с ним поладим». Вне зависимости от того, как сложатся контакты президентов, существуют внутренние политические ограничения, способные поставить крест на усилиях Трампа нормализовать отношения с Россией. Лидер меньшинства в сенате Чарльз Шумер, например, планирует внести подготовленный совместно демократами и республиканцами законопроект, обязывающий президента заручиться одобрением Конгресса, прежде чем отменять санкции в отношении России.

Кроме того, в поступившем в Конгресс законопроекте о разведывательных данных есть пункт, предусматривающий создание новой организации для противодействия политическому вмешательству со стороны России, и это тоже может спровоцировать ее на действия в отместку.

Даже аннулирование принятого в 2012 году «акта Магнитского», наказавшего ряд россиян за нарушения прав человека, невозможно без согласия конгрессменов, на которое в нынешних условиях рассчитывать трудно.

Кроме того, Трамп может столкнуться с противодействием его политике в отношении России как внутри администрации, так и на уровне более широких кругов, имеющих отношение к национальной безопасности. В своем первом выступлении на Совбезе ООН новый посол США Никки Хейли осудила «агрессивные действия» России на Украине и заявила, что санкции за аннексию Крыма останутся в силе.

На слушаниях в Конгрессе предложенный Трампом на пост главы внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон назвал Москву «опасностью», а кандидат на пост директора ЦРУ Майк Помпео раскритиковал Россию за «угрозы в адрес Европы» и «ничегонеделание» в подавлении ИГИЛ. В свою очередь, кандидат в руководители Пентагона Джеймс Мэттис сказал рассматривавшим его кандидатуру конгрессменам, что видит Россию первой в списке «главных угроз». Хотя Трамп теоретически может обойти несогласных, просто приказав военным сотрудничать с Россией в Сирии, у американского Минобороны уже есть опыт обструкции подобных распоряжений, как это было с похожими усилиями главы Госдепартамента Джона Керри.

Трамп способен преуспеть в корректировке курса американо-российских отношений. Однако изменение формы политики необязательно будет означать смену ее содержания.

Джош Коэн — экс-сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID), курировавший экономические реформы в бывшем СССР.