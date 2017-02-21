Чуркину стало плохо после разговора с Путиным - Юлия Латынина

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин умер после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила российская журналистка Юлия Латынина в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, Чуркин умер в помещении генерального консульства РФ, которое расположено в нью-йоркском районе Манхэттен. Он потерял сознание и нуждался сердечно-легочной реанимации, а случилось это после эмоционального телефонного разговора с Путиным.

Дипломат #Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным #Путин - Юлия Латынина (@julia_latynin) February 20, 2017

После разговора с Путиным #Чуркин потерял сознание и нуждался в сердечно- легочной реанимации. Его экстренно госпитализировали. - Юлия Латынина (@julia_latynin) February 20, 2017

Ранее Styler писал о том, что Виталий Чуркин умер в результате сердечного приступа.