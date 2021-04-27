CNN: Блінкен відвідає Україну в травні

Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Україну в травні, повідомляє CNN, посилаючись на джерело в українському уряді, констатує zn.ua.

Візит держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну в травні, за кілька тижнів до потенційного саміту між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним - це красномовний сигнал підтримки Вашингтоном Києва.

Також візит Блінкена в Україні дає можливість обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки глава США буде в Європі влітку, передало джерело.

Глава США поїде до Великобританії на саміт G7, а потім відвідає Брюссель на саміті НАТО. Це буде перша його закордонна поїздка на посаді президента США.

Зустріч лідерів держав G7 буде проходити в графстві Корнуолл з 11 по 13 червня.

На саміті G7 Байден має намір підтвердити прихильність США багатосторонніх відносин і цінностей ключових демократичних країн. У президента США заплановані двосторонні зустрічі з президентами і главами урядів країн "Великої сімки", в тому числі з британським прем`єром Борисом Джонсоном.

З партнерами по НАТО американський президент обговорить питання трансатлантичної безпеки і колективної оборони.

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