CNN напомнили Трампу его слова: Нужно навредить РФ санкциями

"Путин съел ланч Обамы, значит, и наш также", - еще в 2014-м говорил Трамп, требуя у властей США "показать силу" геополитически агрессивной России

До решения баллотироваться в президенты США Дональд Трамп называл путинскую Россию "самой большой проблемой" и геополитическим оппонентом США. Об этом во вчерашнем сюжете напомнил американский телеканал CNN.

Как пишет онлайн-редакция канала, риторика Трампа двухлетней давности в отношении России резко контрастирует с его же словами после вступления в предвыборную гонку. Вскоре после вторжения РФ в Крым в интервью каналам NBC и Fox News Трамп 24 марта 2014 года говорил о необходимости введения санкций против государства-агрессора для нанесения ему экономического ущерба. Также он согласился с коллегой-республиканцем Миттом Ромни, назвавшим Кремль "геополитическим врагом США номер один".

"Да, Митт был прав, заявив... что "Россия - наша самая большая проблема". И Россия, знаете ли, это реально нечто", - говорил тогда Трамп, отметив, что Ромни тогда "высмеяли, включая некоторые СМИ".

"Они тогда смеялись, а оказалось, что он был абсолютно прав. Гляньте, что РФ делает с Ираном и как они контролируют ситуацию в Сирии, да буквально везде... Нас выбросили отовсюду. Я не утверждаю, что мы там и обязаны быть. Нам нужно отстроить свои школы, мосты и дороги. Но то, как нас вытеснили, это совершенно невероятно", - сказал в 2014-м Трамп.

При этом ныне избранный президент США настаивал, что "если бы хотели", США могли бы очень сильно навредить России в экономическом плане. "Есть много всего, что мы могли бы сделать. Россия не сильна экономически, и мы могли бы сделать много разных вещей", - говорил он.

"Мы совершенно точно должны ввести санкции... и показать некоторую силу. Я имею ввиду, что Путин съел ланч Обамы (значит, и наш также), перехватил у него инициативу, и делал это долгое время", - заявил тогда Трамп.

По данным CNN, переходная команда Трампа не стала сейчас по запросу канала комментировать эти слова шефа.