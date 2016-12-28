CNN: США могут ввести новые санкции против России за вмешательство в выборы уже 29 декабря

Источник телеканала CNN сообщил, что новые санкции США расширяют уже действующих ограничения. Также власти США планируют ввести некоторые секретные меры.

Администрация президента США Барака Обамы готовится принять в четверг, 29 декабря, новый пакет санкций в отношении России за вмешательство в выборы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, осведомленных о планах правительства.

Собеседники журналистов сообщили, что новые санкции предполагают расширение уже действующих санкций, а также введение мер на дипломатическом уровне, которые администрация сочтет пропорциональным ответом в связи с хакерскими атаками, организованными Кремлем. Собеседники телеканала добавил, что власти США планируют ввести некоторые "секретные" меры.

"В рамках новых санкций будут названы определенные люди, связанные с российской кампанией по дезинформации", - сообщает CNN.

По данным телеканала, ответ США не связан с докладом разведки президенту Обаме, который будет предоставлен в январе. Предполагается, что этот доклад будет включать в себя рассекреченные разведданые о кибератаках Китая в 2008 и 2012 годах, а также взлом и дезинформация, которыми занимались российские спецслужбы во время президентской кампании в США в 2016 году.

Издание Washington Post сообщило вчера, что администрация Обамы готовит санкции против РФ из-за вмешательства в выборы. По данным газеты, администрация также может заниматься разработкой тайных операций, вероятно, кибератак, против РФ.

Сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил 28 декабря, что санкции "больно ударят" по России, в частности по президенту страны Владимиру Путину.

В июле 2016 года хакеры взломали серверы Демократической партии США. Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявила, что к этому причастны российские спецслужбы.

В октябре власти США официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными".