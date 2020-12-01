COVID-19: BioNTech і Pfizer подали заявку на реєстрацію в ЄС вакцини

Компанії BioNTech і Pfizer направили в Європейське агентство з лікарських препаратів заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у пресрелізі BioNTech, передає УНН.

"У понеділок, 30 листопада 2020 року, Pfizer і BioNTech подали в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) офіційну заяву на отримання умовного дозволу на продаж свого кандидата на РНК-вакцину BNT162b2 проти COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що якщо Європейське агентство з лікарських засобів прийде до висновку, що переваги вакцини-кандидата переважають ризики, пов'язані із захистом від COVID-19, то це дозволить використовувати їх вакцину від COVID- 19 BNT162b2 в Європі вже до кінця поточного року.

Нагадаємо, що компанії BioNTech і Pfizer 20 листопада оголосили, що подають в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) запит для отримання дозволу використання нової вакцини від COVID-19 у надзвичайних ситуаціях.

Також не так давно компанії BioNTech і Pfizer, а також Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.

Напередодні у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна готується до підписання на початку грудня угоди про співпрацю з глобальним механізмом COVAX із постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними Міністерства, COVAX раніше підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безкоштовній основі для 20% населення, що еквівалентно 8 мільйонам доз.