COVID-19: у Британії протягом доби померла рекордна кількість осіб

Загалом у Великобританії від вірусу померла 1801 особа, зокрема 367 – в Англії, 13 – у Шотландії, семеро – в Уельсі і шестеро – у Північній Ірландії.

11 березня стало відомо, що коронавірусом заразилася заступниця міністра охорони здоров'я Великобританії Надін Дорріс, із якою контактував і прем'єр країни Борис Джонсон.

27 березня Джонсон повідомив, що йому діагностовано захворювання COVID-19. Того самого дня стало відомо, що коронавірус підтвердили й у міністра охорони здоров'я країни Метта Генкока.

Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник у грудні 2019 року в китайському Ухані.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

За даними американського Університету Джонса Гопкінса станом на 31 березня, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 823 тис., із них понад 174 тис. одужало, а 40 636 осіб померли.