COVID-19: у Мадриді посилюють карантин і вводять військових

Уряд Іспанії вирішив посилити карантинні обмеження у 37 районах Мадрида і передмісті міста. Заходи будуть стосуватися 850 тисяч жителів іспанської спільноти.

Про це повідомляє The Local.

Жителям буде заборонено виїжджати за межі своїх районів. Виняток робитимуть тільки для тих, хто їде на роботу, навчання або до лікаря. Також заборонені збори більше ніж шість осіб.

Локдаун триватиме близько двох тижнів. Протягом цього часу будуть закриті парки, а бари і ресторани повинні скоротити вдвічі кількість відвідувачів.

Крім того, як повідомляє El Pais, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в співтоваристві Мадрид будуть задіяні військові для боротьби з поширенням COVID-19.

Військові зможуть допомагати поліцейським контролювати ситуацію на вулицях, а також проводити дезінфекційні заходи.

Відзначимо, що в Мадриді вже не вперше підсилюють карантинні заходи. Минулого разу заходи посилили в кінці липня.

Нагадаємо, в кінці липня в Міністерстві закордонних справ Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.