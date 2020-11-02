COVID-19: У Німеччині посилили карантин через зростання числа хворих на коронавірус

У Німеччині запровадили жорсткі карантинні обмеження через зростання кількості захворюваності на коронавірус. Про це говориться на сайті німецького уряду.

Відзначається, що в країні буде заборонено роботу ресторанів, барів, кінотеатрів та інших розважальних закладів. Таке обмеження набирають чинності з понеділка, 2 листопада. Також в Німеччині буде обмежено роботу магазинів.

З огляду на карантин, в громадських місцях забороняється збиратися в компаніях понад десять осіб. Також, починаючи з грудня, в країні не будуть працювати фітнес-клуби, басейни, косметичні та масажні студії, тату-салони. Готелям заборонено приймати туристів.

За словами канцлерки Німеччини Ангели Меркель, нові обмеження необхідні для того, щоб система охорони здоров'я впоралася з ситуацією.

Нагадаємо, всього з початку пандемії у світі в Німеччині виявили 544 346 випадків зараження коронавірусом. При цьому 10 513 осіб померли, 363 545 - хворобу подолали.