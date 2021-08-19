COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнали у Євросоюзі

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку Дія відповідають європейським.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність наших документів вимогам ЄС, а саме EU Digital COVID Certificate Єврокомісії.

"Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - додали у Мінцифри.

Під час брифінгу, який відбудеться у п'ятницю 20 серпня, представники Мінцифри та МОЗ розкажуть про проєкт та його технічну складову та коли українці зможуть вільно подорожувати з сертифікатом у "Дії".

Як повідомлялося, у "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати. Але українські COVID-сертифікати діятимуть для поїздок за кордон лише після процедури визнання.

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