COVID-вакцина від AstraZeneca у січні може не отримати дозволу в ЄС

Європейське управління з лікарських засобів (EMA) дуже ймовірно у січні ще не схвалить використання вакцини проти COVID-19, яка була розроблена британська-шведською компанією AstraZeneca разом із Оксфордським університетом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Вони (AstraZeneca - ред.) ще навіть не подали свою заявку (щодо використання вакцини - ред.) до нас", - заявив заступник виконавчого директора регулятора Ноель Ватіон.

За його словами, європейські регулятори тільки отримали обмежену інформацію щодо вакцини, яка була розроблена AstraZeneca разом із Оксфордським університетом.

"Цього недостатньо навіть для того, щоб гарантувати умовну маркетингову ліцензію. Нам необхідна додаткова інформація про якість вакцини. І після цього, компанія (AstraZeneca - ред.) повинна офіційно подати заявку", - зазначив він.

Ватіон припустив, що таким чином є "малоймовірним", що вакцину схвалять для використання вже у січні наступного року.

Раніше повідомлялося, що розробники британської вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

За прогнозами Україна, швидше за все, отримає саме препарат AstraZeneca для вакцинації від коронавірусу.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету цього тижня погодив перерозподіл видатків "антиковідного" фонду, додатково направивши 1,38 млрд грн на закупівлю вакцин проти коронавірусу. У держбюджеті на 2021 рік на придбання вакцин проти коронавірусу передбачено 2,6 млрд грн.