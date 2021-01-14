Cпікер Палати представників Конгресу звинуватила Трампа у підбурюванні до "збройного заколоту" проти США

Президент США Дональд Трамп несе відповідальність за спробу повстання в Вашингтоні і зобов'язаний покинути свій пост.

Про це заявила в середу спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, передає Інтерфакс-Україна.

Такі обвинувачення пролунали під час дебатів, які відбуваються в Палаті представників перед тим, як конгресмени повинні будуть проголосувати за резолюцію про оголошення імпічменту Трампу.

"Ми знаємо, що президент США підбурював до цього повстання, до цього збройного заколоту проти нашої спільної батьківщини. Він повинен піти, він є виразною і безпосередньою загрозою для нації, яку ми всі любимо", - сказала Пелосі.

Також вона заявила, що Трамп з моменту президентських виборів листопада 2020 року брехав про їх підсумки, викликав сумніви у громадськості в їх чесності і намагався вплинути на владу з метою позбавити перемоги кандидата від демократів Джо Байдена.

У резолюції Трампа обвинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.

Якщо Палата представників у середу прийме резолюцію про оголошення імпічменту Трампу, то розгляд питання перейде в верхню палату Конгресу - в Сенат.