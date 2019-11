The Daily Beast: Трамп в мае обещал Зеленскому "непоколебимую поддержку"

В письме от 29 мая, опубликованном The Daily Beast, президент США Дональд Трамп приглашает президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом и отмечает, что успех украинского лидера на выборах является примером "триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом".

Президент США Дональд Трамп 29 мая направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором поздравил его с инаугурацией и пообещал ему "непоколебимую поддержку" со стороны Вашингтона, сообщило 5 ноября издание The Daily Beast.

В письме, которое есть в распоряжении издания, указано, что Украина и США являются крепкими партнерами, работающими для реализации общего видения "стабильной, процветающей и демократической Украины, интегрированной в евроатлантическое сообщество".

Президент США также отметил, что избрание Зеленского на выборах "доказало, что демократия возможна в любой стране бывшего советского региона".

По словам Трампа, "поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима", при этом "успех Украины является примером триумфа демократии над возрождающимся деспотизмом".

Американский президент также пригласил Зеленского встретиться с ним в Белом доме, едва они смогут "подобрать подходящее время".

Как отмечает The Daily Beast, текст этого письма сильно отличается с высказываний Трампа в отношении Украины, которые американский президент позволял себе в личных беседах с представителями своей администрации.

3 ноября The Washington Post писала, что Трамп испытывал "ненависть" к Украине с первых дней своего президентства, так как был уверен в том, что украинское руководство сотрудничало с представителями Демократической партии США во время предвыборной кампании в 2016 году. По данным издания, Трамп также называл власти Украины "ужасными, коррумпированными людьми".

В конце августа издание Politico сообщило, что Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона. Трамп не подтверждал эту информацию. Вице-президент Майк Пенс заявлял, что выделение Украине военной помощи зависит от ее успехов в борьбе с коррупцией. 12 сентября администрация президента разблокировала программу военной помощи..

22 сентября Трамп заявил, что поддерживал Украину с самого начала, но очень разочарован тем, что другие страны не помогают этой стране в той же мере. 24 сентября он признал, что останавливал программу помощи Украине, добиваясь, чтобы Евросоюз также выделял средства Киеву.

24 сентября в Палате представителей Конгресса США объявили о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном его давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника на предстоящих выборах президента Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Трамп называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

26 сентября была опубликована жалоба разведчика, послужившая началом скандала. В тексте жалобы говорится, что Трамп в разговоре с Зеленским "использовал полномочия своего офиса", "оказывал давление" и просил о "вмешательстве со стороны иностранного государства" в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году. По данным осведомителя, Белый дом пытался скрыть стенограмму беседы.