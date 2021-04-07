Daily Sabah:Перший тур між Байденом і Путіним

Донбаський регіон України знову знаходиться на першому місці в глобальному порядку денному. Напруга там загострилося після вбивства 26 березня чотирьох українських солдатів підтримуваними Росією сепаратистами, коли Москва і Київ почали словесну війну або розмову.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив, що «будь-яка спроба розв'язати нову війну в Донбасі може зруйнувати Україну». По правді кажучи, Лавров просто вимовив ці слова від імені президента Росії Володимира Путіна, пише Daily Sabah (Туреччина).

У світлі останніх подій міністр закордонних справ України поспілкувався телефоном з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Після контакту між міністрами оборони двох країн Київ оголосив, що Вашингтон пообіцяв підтримати Україну, якщо ситуація буде погіршуватися далі.

Українці також закликали всіх союзників по НАТО, які межують з ними, підвищити свою готовність. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь попередив, що Росія прийме додаткові запобіжні заходи для забезпечення власної безпеки, якщо США і НАТО запропонують Україні військову допомогу.

Поки Київ звинувачує Москву в новій провокації під виглядом навчань, всі погляди прикуті до Вашингтону. Чи зможе новий президент країни Джо Байден виявитися втягнутим у конфлікт в Україні — подібний до кризи 2014 року, яка була провальною для його попередника Барака Обами?

Чи буде Донбас першим випробуванням політики стримування адміністрації Байдена щодо Росії? Яку роль цього разу може зіграти Європейський Союз, який був безпорадним у 2014 році? Чи хоче Путін підірвати твердження Байдена про те, що "Америка повернулася"?

"Вбивця заплатить ціну"

Напруженість між США та Росією все ще спостерігається, оскільки Байден у своєму першому великому інтерв'ю назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв змусити його "заплатити ціну".

Президент США також відхилив прохання Путіна про телефонний дзвінок. Зовсім недавно Лавров заявив, що відносини Москви із США та їхніми союзниками "досягли нижчого рівня".

Росіяни заявляють, що хочуть відновити свої відносини із США. Вони зазначають, що Москва не планує співпрацювати з Пекіном для формування військового союзу проти Заходу.

Проте Путін випробовує зовнішню політику Байдена, навіть свою відданість зміцненню трансатлантичного союзу. Немає підстав очікувати, що Європейський Союз матиме більший вплив зараз, ніж у 2014 році.

Тільки Вашингтон може приймати критично важливі рішення, щоб нахилити баланс сил. Дійсно, це рішення, яке очікує на розгляд, буде першим пунктом відліку, який повідомить світові, чи поточна адміністрація — це лише третій термін Обами.

Успіх Кремля

Російський президент двічі успішно зупиняв експансію Заходу - в Грузії (2008) та Україні (2014), і він заважав цим країнам вступити до НАТО. Проросійський президент України Віктор Янукович був відсторонений від влади популярним рухом Євромайдан з підтримкою Заходу у 2014 році. Причиною стала його відмова підписати угоду про партнерство з Європейським Союзом.

Путін відповів на такий розвиток подій проросійськими демонстраціями, що призвели до анексії Криму. Він також підтримав сепаратистів на Донбасі, які сформували автономні адміністрації в Донецьку та Луганську.

Однак ні протокол "Мінськ II", ні подальші угоди про припинення вогню не припинили насильства там. Амбітні економічні санкції адміністрації Обами також не змінили думку Путіна щодо України.

Російський президент звернув свою увагу на Сирію у 2015 році й скористався вакуумом влади, який залишила поза собою Америка колишнього президента США Дональда Трампа, а також зіграв визначальну роль в Лівії за низькою ціною.

Нині, за домовленістю з режимом Башара Асада, Москва спокійно шукає природний газ у Східному Середземномор’ї.

Ситуація в Україні

Україна - розділена країна, яка застрягла між Заходом та Росією. Вона не може протистояти Москві через військове протистояння. Крім того, загальна військова підтримка США та ЄС, своєю чергою призведе до напруження між Вашингтоном та Москвою на абсолютно новий рівень.

Єдиний варіант, що залишився, - це дипломатія із залученням західних урядів. Угода про Мінськ II, яка залишилася незавершеною, може бути відроджена - або, можливо, Путін просто грає в гру, щоб отримати Байдена через телефон.